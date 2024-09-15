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Чехия борется с самым масштабным наводнением за последние десятилетия - объявлено состояние опасности

14:11, 15 сентября 2024
Наводнение в Чехии может превзойти катастрофу 1997 года, - Министр внутренних дел Чехии.
Чехия борется с самым масштабным наводнением за последние десятилетия - объявлено состояние опасности
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Чрезвычайные службы Чехии полностью мобилизованы для борьбы с крупнейшим наводнением за последние десятилетия. Министр внутренних дел Вит Ракушан на брифинге после заседания кризисного штаба заявил, что ситуация остается критической, и осадки продолжаются.

«Не можем представить оптимистический сценарий... Дождь продолжается», - сказал Ракушан.

Состояние опасности объявлено в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях, где сильные дожди не прекращаются уже три дня. В нескольких регионах продолжается эвакуация населения во временные убежища.

По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), во многих районах Чехии уже выпало около 80% прогнозируемых осадков. Особенно сложная ситуация в городах Есеник и других населенных пунктах на реке Бела. К ликвидации последствий катастрофы привлечена армия.

Министр также сравнил ситуацию в Оломоуцком крае с разрушительным наводнением 1997 года, отметив, что она может быть даже хуже. Полиция направила десятки правоохранителей из других регионов для поддержки в зонах бедствия.

Наводнение также оставило без электричества 260 тысяч домохозяйств. В Остраве и ее окрестностях железнодорожная инфраструктура понесла убытки на сотни миллионов крон.

Сейчас жителей районов Опава, Крнов, Фридлант и Есенице предупреждают о сильных осадках и возможных разливах рек. В частности, уровень воды в реке Одра может достичь критического максимума в понедельник, когда через Богумин будет протекать до 1820 кубических метров воды в секунду.

Центральная противопаводковая комиссия призвала губернаторов регионов объявить угрожающее состояние в соответствии с кризисным законодательством. Жителям рекомендовано быть готовыми к эвакуации.

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