Пограничники задержали 5 уклонистов, которые планировали переплести Тису, чтобы попасть в Румынию

Переправщикам каждый из задержанных заплатил по 9 тысяч долларов.

Четырех киевлян и одного жителя Донецкой области задержали 14 сентября пограничники отделения «Грушово» Мукачевского отряда. Мужчины планировали переплывать Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Обнаруженным через соцсети переправщикам, обещавшим помочь перейти на румынский берег, каждый из задержанных заплатил по 9 тысяч долларов США. С наступлением темноты отчаянные выдвинулись на преодоление неизвестной им реки. За 70 метров до государственной границы их задержал пограничный наряд.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» дело направлено в суд.

В настоящее время оперативники отряда подробно изучают все обстоятельства и устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

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