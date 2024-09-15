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«Пробил дно окончательно», – Лубинец раскритиковал Красный Крест после гибели украинцев

13:35, 15 сентября 2024
Лубинец призвал закрыть миссии Красного Креста после гибели трех украинцев, которые развозили гуманитарку во время российского обстрела.
«Пробил дно окончательно», – Лубинец раскритиковал Красный Крест после гибели украинцев
Источник фото: president.gov.ua
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12 сентября российские войска обстреляли конвой Международного комитета Красного Креста (МККК), в результате чего погибли трое украинцев, которые работали в организации. Тогда трое работников Международного комитета Красного креста погибли, развозя гуманитарную помощь в Донецкой области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец резко раскритиковал реакцию руководства МККК на этот инцидент во время эфира телемарафона.

Лубинец отметил, что МККК обнародовал свое заявление только вечером, не упомянув Россию как сторону, ответственную за атаку.

«Ни слова не упомянула (президент Международного комитета - ред.) о россиянах. Уже даже их работников убивают, к сожалению, наших граждан... Уже россияне вас убивают, по факту, представителей вашей организации. И вместо того, чтобы это осудить, срочно выйти с заявлением, направить отдельную миссию, требовать объяснений от россиян и сделать максимально свою работу, они ничего не делают и не говорят, тишина», - отметил Лубинец.

Омбудсмен выразил мнение, что комитет больше не может выполнять свои обязанности эффективно и призвал к закрытию миссий организации как в россии, так и в Украине. Он также добавил, что современное руководство «уничтожило репутацию Красного Креста», и высказал идею создания новой гуманитарной организации.

«На мой взгляд дно Международный комитет Красного креста уже пробил окончательно и кроме закрытия миссии в российской федерации да и по факту в Украине, мы уже от них ничего положительного получить не можем», - подытожил Лубинец.

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