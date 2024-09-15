«Пробив дно остаточно», – Лубінець розкритикував Червоний Хрест після загибелі українців

Лубінець закликав закрити місії Червоного Хреста після загибелі трьох українців, які розвозили гуманітарку під час російського обстрілу.

Джерело фото: president.gov.ua

12 вересня російські війська обстріляли конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), внаслідок чого загинули троє українців, які працювали в організації. Тоді троє працівників Міжнародного комітету Червоного хреста загинули, розвозячи гуманітарну допомогу на Донеччині. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко розкритикував реакцію керівництва МКЧХ на цей інцидент під час ефіру телемарафону.

Лубінець наголосив, що МКЧХ оприлюднив свою заяву лише ввечері, не згадавши Росію як сторону, відповідальну за атаку.

«Жодного слова не згадала (президентка Міжнародного комітету - ред.) про росіян. Вже навіть їхніх працівників вбивають, нажаль, наших громадян... Вже росіяни вас вбивають, по факту, представників вашої організації. І замість того, щоб це засудити, терміново вийти з заявою, направити окрему місію, вимагати пояснень від росіян та зробити максимально свою роботу, вони нічого не роблять і не кажуть, тиша», — зазначив Лубінець.

Омбудсмен висловив думку, що комітет більше не може виконувати свої обов'язки ефективно і закликав до закриття місій організації як в Росії, так і в Україні. Він також додав, що сучасне керівництво «знищило репутацію Червоного Хреста», і висловив ідею створення нової гуманітарної організації.

«На мій погляд дно Міжнародний комітет Червоного хреста вже пробив остаточно і окрім закриття місії в російській федерації та і по факту в Україні, ми вже від них нічого позитивного отримати не можемо», — підсумував Лубінець.

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