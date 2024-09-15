Практика судів
  1. В Україні

«Пробив дно остаточно», – Лубінець розкритикував Червоний Хрест після загибелі українців

13:35, 15 вересня 2024
Лубінець закликав закрити місії Червоного Хреста після загибелі трьох українців, які розвозили гуманітарку під час російського обстрілу.
«Пробив дно остаточно», – Лубінець розкритикував Червоний Хрест після загибелі українців
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 вересня російські війська обстріляли конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), внаслідок чого загинули троє українців, які працювали в організації. Тоді троє працівників Міжнародного комітету Червоного хреста загинули, розвозячи гуманітарну допомогу на Донеччині. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець різко розкритикував реакцію керівництва МКЧХ на цей інцидент під час ефіру телемарафону.

Лубінець наголосив, що МКЧХ оприлюднив свою заяву лише ввечері, не згадавши Росію як сторону, відповідальну за атаку.

«Жодного слова не згадала (президентка Міжнародного комітету - ред.) про росіян. Вже навіть їхніх працівників вбивають, нажаль, наших громадян... Вже росіяни вас вбивають, по факту, представників вашої організації. І замість того, щоб це засудити, терміново вийти з заявою, направити окрему місію, вимагати пояснень від росіян та зробити максимально свою роботу, вони нічого не роблять і не кажуть, тиша», — зазначив Лубінець.

Омбудсмен висловив думку, що комітет більше не може виконувати свої обов'язки ефективно і закликав до закриття місій організації як в Росії, так і в Україні. Він також додав, що сучасне керівництво «знищило репутацію Червоного Хреста», і висловив ідею створення нової гуманітарної організації.

«На мій погляд дно Міжнародний комітет Червоного хреста вже пробив остаточно і окрім закриття місії в російській федерації та і по факту в Україні, ми вже від них нічого позитивного отримати не можемо», — підсумував Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, що має з’ясувати суд для кваліфікації дій як одержання хабара, поєднаного з вимаганням

Верховний Суд вказав, що в діях обвинуваченої лікарки відсутні ознаки вимагання неправомірної вигоди, що є кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК.

Кабмін призначив Держаудитслужбу ревізором використання коштів Євросоюзу за планом Ukraine Facility

Уряд наділив Держаудитслужбу широкими повноваженнями сприяти OLAF у контролі за використання коштів ЄС в рамках виділення Україні 50 млрд євро на реформи за планом Ukraine Facility.

Ситуація з підсудністю справ дійшла вже до того, що настав час створити довідник територіальної підсудності місцевих загальних судів – РСУ

У Раді суддів України повідомили, що в питаннях територіальної підсудності судових справ вже плутаються навіть судді.

Рішення комісії з аудиту НАБУ будуть оскаржуватися до нового Вищого адміністративного суду

Структурний маяк щодо започаткування Вищого адміністративного суду – кінець грудня 2024 року – гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик.

Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області