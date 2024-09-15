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Прикордонники затримали 5 ухилянтів, які планували переплести Тису, щоб потрапити в Румунію

17:11, 15 вересня 2024
Переправникам кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США.
Прикордонники затримали 5 ухилянтів, які планували переплести Тису, щоб потрапити в Румунію
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Чотирьох киян та одного жителя Донеччини затримали 14 вересня прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону. Чоловіки планували перепливати Тису, щоб незаконно потрапити в Румунію. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Знайденим через соцмережі переправникам, які обіцяли допомогти перейти на румунський берег, кожен із затриманих заплатив по 9 тисяч доларів США. З настанням темряви відчайдухи висунулися на подолання невідомої їм річки. За 70 метрів до державної межі їх затримав прикордонний наряд.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скеровано до суду.

Наразі оперативники загону детально вивчають усі обставини та встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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