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В Польше после прорыва дамбы целый город ушел под воду, видео

18:23, 15 сентября 2024
В городе Строне-Шленские людей эвакуируют вертолеты.
В Польше после прорыва дамбы целый город ушел под воду, видео
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В воскресенье, 15 сентября, небольшой польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, пишет TVP Info.

Отмечается, что для помощи в эвакуации в город направили вертолет Ми-17.

Местные жители публикуют видео ситуации в городе.

«Волна огромная, ситуация действительно драматична, связь с жителями города и близлежащих сел затруднена, у них нет света, воды и покрытия», – говорит Виктория, проживающая в Строне-Шленски.

Раньше мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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