Андрій Сибіга після удару ворога по Харкову закликав партнерів зняти всі обмеження щодо ударів вглиб рф

Андрій Сибіга закликав зняти обмеження щодо далекобійності України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив удар росії по Харкову та закликав партнерів зняти обмеження щодо далекобійності України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти», - заявив він.

Також він закликав партнерів зняти всі обмеження щодо ударів вглиб рф.

«Партнери мають зняти всі обмеження, щоби Україна могла завдавати ударів по російських аеродромах, винищувачах та пускових майданчиках», - додав Сибіга.

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