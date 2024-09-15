Ворог вдарив по багатоповерхівці у Харкові, є руйнування та постраждалі — фото

У результаті удару окупантів постраждало понад 20 осіб.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

У неділю, 15 вересня, російські окупаційні війська атакували Харків. Ворог вдарив по багатоповерховому будинку. Про це повідомили мера Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Удар по багатоповерховому житловому будинку. Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом», - написав мер міста.

Голова Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що удар був Немишлянському району, пошкоджена цивільна інфраструктура.

За його словами, станом на 15:50 кількість постраждалих зросла до 25 осіб. З них - троє дітей.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали удару по будинку авіабомбами.

«Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби», - заявив він.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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