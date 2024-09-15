Кабмін зменшить кількість домогосподарств, що отримують житлові субсидії

Кабмін планує зменшити кількість отримувачів субсидій і пільг на 400 тисяч осіб у 2025 році.

Кабінет Міністрів України прогнозує скорочення кількості отримувачів житлових субсидій і пільг на 400 тисяч осіб у 2025 році. Відповідно до пояснювальної записки до проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік, планові бюджетні витрати на ці виплати будуть зменшені на 7,6 млрд гривень.

У 2025 році на фінансування житлових субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги, а також на придбання пального та скрапленого газу буде передбачено 42,321 млрд гривень. Очікується, що ці кошти забезпечать підтримку для 2,8 млн домогосподарств.

Як зазначено в пояснювальній записці, таке скорочення витрат стало можливим завдяки підвищенню адресності субсидій та вдосконаленню системи їх надання. Серед заходів - уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, що перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, а також запровадження механізму щомісячної верифікації виплат.

Кількість осіб, що отримують субсидії і пільги, зменшиться на 12,5%, що відповідатиме зниженню обсягу бюджетних витрат з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень.

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