Виплати за листками непрацездатності — що впливає на суму лікарняних

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Фото: pon.org.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як здійснюються виплати за листками непрацездатності.

Тимчасова втрата працездатності — це період непрацездатності людини внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), який має тимчасовий характер і триває до відновлення працездатності.

Право на грошову допомогу в разі втрати працездатності надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

На суму лікарняних впливає:

- заробітна плата за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного;

- страховий стаж;

- кількість днів, протягом яких людина лікуватиметься;

- причина непрацездатності.

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