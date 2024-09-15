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Выплаты по листкам нетрудоспособности — что влияет на сумму больничных

19:44, 15 сентября 2024
Основанием для назначения помощи по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
Выплаты по листкам нетрудоспособности — что влияет на сумму больничных
Фото: pon.org.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как производятся выплаты по листкам нетрудоспособности.

Временная потеря трудоспособности — это период нетрудоспособности человека вследствие заболевания, травмы или других причин (беременность и роды, карантин и т.п.), который носит временный характер и продолжается до восстановления трудоспособности.

Право на денежную помощь в случае потери трудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме страховых выплат, полностью или частично компенсирующих потерю заработной платы (дохода).

Основанием для назначения помощи по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

На сумму больничных влияет:

- заработная плата за 12 месяцев перед датой открытия больничного;

- страховой стаж;

- количество дней, в течение которых человек будет лечиться;

- причина нетрудоспособности.

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