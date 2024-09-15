В Африке решили убить 200 слонов, чтобы накормить людей

Зимбабве начнет забой 200 слонов из-за кризиса продовольствия и засухи.

В Зимбабве, что в Африке, решились на забой слонов из-за значительной засухи. Власти Зимбабве считают, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон

В Зимбабве из-за засухи, приведшей к нехватке продовольствия, собираются убить 200 слонов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Управление по охране дикой природы страны.

По словам министра охраны окружающей среды страны, «слонов больше, чем необходимо» и поручил Управлению парков и дикой природы Зимбабве начать процесс отстрела. Такой шаг позволит решить проблему стремительно растущей популяции животных.

На слонов будут охотиться в местах их наибольшей популяции, в частности, в крупнейшем заповеднике страны - Хванзи. Далее чиновники планируют «мобилизовать женщин, чтобы высушить мясо, упаковать его и обеспечить доставку в некоторые общины, которые нуждаются в белке».

Следует отметить, что сейчас в стране проживает более 100 тысяч слонов - больше всего их живет только в Ботсване. Последний раз в Зимбабве слонов убивали в 1988 году.

Добавим, что Зимбабве наряду еще с несколькими странами южной Африки, объявили чрезвычайное положение из-за засухи. По оценкам ООН, около 42% жителей страны живут за чертой бедности. Власти страны считают, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон с ноября по март, когда с едой особенно сложно.

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