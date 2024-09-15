Практика судов
  1. В мире

В Африке решили убить 200 слонов, чтобы накормить людей

22:29, 15 сентября 2024
Зимбабве начнет забой 200 слонов из-за кризиса продовольствия и засухи.
В Африке решили убить 200 слонов, чтобы накормить людей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Зимбабве, что в Африке, решились на забой слонов из-за значительной засухи. Власти Зимбабве считают, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон

В Зимбабве из-за засухи, приведшей к нехватке продовольствия, собираются убить 200 слонов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Управление по охране дикой природы страны.

По словам министра охраны окружающей среды страны, «слонов больше, чем необходимо» и поручил Управлению парков и дикой природы Зимбабве начать процесс отстрела. Такой шаг позволит решить проблему стремительно растущей популяции животных.

На слонов будут охотиться в местах их наибольшей популяции, в частности, в крупнейшем заповеднике страны - Хванзи. Далее чиновники планируют «мобилизовать женщин, чтобы высушить мясо, упаковать его и обеспечить доставку в некоторые общины, которые нуждаются в белке».

Следует отметить, что сейчас в стране проживает более 100 тысяч слонов - больше всего их живет только в Ботсване. Последний раз в Зимбабве слонов убивали в 1988 году.

Добавим, что Зимбабве наряду еще с несколькими странами южной Африки, объявили чрезвычайное положение из-за засухи. По оценкам ООН, около 42% жителей страны живут за чертой бедности. Власти страны считают, что около 6 миллионов человек будут нуждаться в продовольственной помощи в неурожайный сезон с ноября по март, когда с едой особенно сложно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих обяжут соблюдать антикоррупционные ограничения по совместительству с другой деятельностью и получению подарков

В Уставе внутренней службы ВСУ отдельно определят антикоррупционные ограничения, касающиеся совместительства с другими видами деятельности, получением подарков и использования имущества в частных интересах.

Службе судебной охраны уточнят полномочия и порядок привлечения работников к ответственности

Сотрудники Службы судебной охраны смогут определять виды специальных мер обеспечения безопасности, средства и методы их применения, в случае необходимости – изменять и дополнять эти меры.

Суд обязал воинскую часть исключить солдата из списков личного состава, поскольку он был мобилизован, несмотря на бронирование

Забронированный, но мобилизованный ТЦК мужчина подал в суд, чтобы его исключили из списков личного состава.

Прокуратура будет отвечать на вопросы общества на понятном языке – стало известно, что предусматривает Стратегия развития системы правосудия в части реформы прокуратуры

Проверка добропорядочности прокуроров для назначения и продвижения в карьере, расширение перечня взысканий и эффективная коммуникация с обществом – проект Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

В Украине создадут единый реестр военнослужащих и присвоят им электронные идентификаторы

Это позволит создать единую базу данных о военнослужащих, присвоить им идентификаторы, а также расширит возможности Армия+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області