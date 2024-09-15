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В Африці вирішили вбити 200 слонів, щоб нагодувати людей

22:29, 15 вересня 2024
Зімбабве розпочне забій 200 слонів через кризу продовольства і посуху.
В Африці вирішили вбити 200 слонів, щоб нагодувати людей
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У Зімбабве, що в Африці, зважилися на забій слонів через значну засуху. Влада Зімбабве вважає, що близько 6 мільйонів людей потребуватимуть продовольчої допомоги в неврожайний сезон

В Зімбабве через засуху, що призвела до нестачі продовольства, збираються вбити 200 слонів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Управління з охорони дикої природи країни.

За словами міністра охорони навколишнього середовища країни, «слонів більше, ніж необхідно» та доручив Управлінню парків та дикої природи Зімбабве розпочати процес відстрілу. Такий крок дозволить розв'язати проблему популяції тварин, що стрімко зростає.

На слонів будуть полювати в місцях їх найбільшої популяції, зокрема, у найбільшому заповіднику країни – Хванзі. Далі чиновники планують «мобілізувати жінок, щоб висушити м'ясо, упакувати його та забезпечити доставку до деяких громад, які потребують білка».

Слід зазначити, що наразі в країні проживає понад 100 тисяч слонів – найбільше їх живе тільки в Ботсвані. Востаннє у Зімбабве слонів убивали 1988 року.

Додамо, що Зімбабве поряд ще з декількома країнами південної Африки, оголосили надзвичайний стан через посуху. За оцінками ООН, близько 42% жителів країни живуть за межею бідності. Влада країни вважає, що близько 6 мільйонів людей потребуватимуть продовольчої допомоги в неврожайний сезон з листопада по березень, коли з їжею особливо складно.

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