Україна розпочала виробництво нових патронів для стрілецького озброєння

В Україні стартувало масове виробництво патронів 5,45×39 мм і 5,56×45 мм.

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) розпочав серійне виробництво патронів калібру 5,45×39 мм та 5,56×45 мм, які вже надходять до української армії. Про це пише Мілітарний.

На фото видно патрони калібру 5,45×39 мм, виготовлені у червні цього року. Вони мають кулю з суцільнометалевою оболонкою масою 4 грами, з заокругленою конічною хвостовою частиною. Це конструктивне рішення має покращити балістичні характеристики та точність пострілу.

Автори блогу зазначили, що балістика українських патронів на відстані 400 метрів подібна до радянських армійських патронів 7Н6 (5,45 ПС). У коментарях підписники додали, що куля оснащена сталевим осердям, що забезпечує підвищену пробивну здатність, і оприлюднили фото розпилу, де видно сталь під мідною оболонкою.

Також були оприлюднені фотографії патронів калібру 5,56×45 мм НАТО, що мають аналогічний дизайн упаковки. На частині упаковок нанесене маркування зі стандартом SS109. Ці патрони оснащуються суцільнометалевою кулею зі свинцевим осердям та сталевим незагартованим наконечником.

Автори допису повідомили, що патрони калібру 5,56×45 мм вже тривалий час постачаються на озброєння української армії, підтверджуючи наявність їх в арсеналі Збройних сил України.

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