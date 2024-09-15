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Виплати для ВПО можуть скасувати при місячному доході у понад 9444 гривень

15:41, 15 вересня 2024
Зміни торкнуться лише нових заявок на виплати.
Виплати для ВПО можуть скасувати при місячному доході у понад 9444 гривень
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Народний депутат України та заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть бути скасовані, якщо місячний дохід особи перевищує 9444 гривні. Про це він розповів в ефірі телеканалу КИЇВ24.

Згідно з даними, більше 4 мільйонів українців мають статус ВПО. Цимбалюк підкреслив, що поточні виплати у розмірі 2000 гривень для дорослих і 3000 гривень для неповнолітніх є недостатніми для покриття витрат на життя. Він також анонсував плани щодо збільшення компенсацій за оренду житла для осіб, які проживають у централізованих гуртожитках, готелях та інших тимчасових помешканнях.

Депутат уточнив, що зміни стосуватимуться лише нових заявок на продовження виплат. Виплати не будуть автоматично скасовані для тих, хто вже отримує допомогу. Проте, якщо особа не повідомила про зміни в доходах, місці роботи або місці проживання, це може вплинути на отримання подальших виплат.

«Це стосуватимуться тільки тих, хто зараз звертатиметься за продовженням виплат. Тим, хто її отримав, немає механізму, як її позбавляти. Окремі випадки можуть бути, якщо людина не вказала дані, що вона змінила місце роботи, отримує більшу зарплату, змінилося місце проживання, або кількість членів родини» — зазначив Цимбалюк.

Цимбалюк також наголосив на важливості підвищення фінансової підтримки для ВПО, враховуючи реальні потреби та витрати цих осіб.

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