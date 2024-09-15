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Выплаты для ВПЛ могут отменить при месячном доходе более 9444 гривен

15:41, 15 сентября 2024
Изменения коснутся только новых заявок на выплаты.
Выплаты для ВПЛ могут отменить при месячном доходе более 9444 гривен
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Народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк сообщил, что выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут быть отменены, если месячный доход лица превышает 9444 гривны. Об этом он рассказал в эфире телеканала КИЕВ24.

Согласно данным, более 4 миллионов украинцев имеют статус ВПЛ. Цимбалюк подчеркнул, что текущие выплаты в размере 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для несовершеннолетних являются недостаточными для покрытия расходов на жизнь. Он также анонсировал планы по увеличению компенсаций за аренду жилья для лиц, проживающих в централизованных общежитиях, гостиницах и других временных помещениях.

Депутат уточнил, что изменения будут касаться только новых заявок на продление выплат. Выплаты не будут автоматически отменены для тех, кто уже получает помощь. Однако, если лицо не сообщило об изменениях в доходах, месте работы или месте жительства, это может повлиять на получение дальнейших выплат.

«Это будут касаться только тех, кто сейчас будет обращаться за продолжением выплат. Тем, кто ее получил, нет механизма, как ее лишать. Отдельные случаи могут быть, если человек не указал данные, что он сменил место работы, получает большую зарплату, изменилось место жительства, или количество членов семьи», - отметил Цимбалюк.

Цимбалюк также отметил важность повышения финансовой поддержки для ВПЛ, учитывая реальные потребности и расходы этих лиц.

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