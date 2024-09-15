На сайте Рады появилась петиция о создании «Языковой полиции»

Украинцы призывают к изменениям в системе контроля за языковым законодательством.

На официальном портале Верховной Рады появилась петиция, в которой граждане Украины призывают к созданию нового органа - «Языковой полиции» - для усиления контроля за выполнением закона о государственном языке. Петиция, адресованная Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, уже набрала около 1500 подписей.

Основные аргументы петиции:

Сложная процедура подачи жалоб: Процесс подачи жалоб является забюрократизированным, поскольку бизнесы часто не предоставляют необходимые данные, что затрудняет их рассмотрение.

Увеличение количества обращений: В 2023 году количество жалоб на нарушение языкового закона превысило 4000, что вдвое больше, чем в первый год работы омбудсмена, что указывает на неэффективность действующей системы.

Нерегулярный контроль: Уполномоченный часто реагирует только на скандалы с большой общественной оглаской, что создает ощущение избирательности в исполнении закона.

Нерешительность в отношении публичных нарушений: Даже в случаях очевидных публичных нарушений законодательства о языке не принимаются надлежащие меры.

Требования петиции:

Создать «Языковую полицию» для более эффективного контроля за соблюдением языкового закона.

Обеспечить прозрачность и легкость подачи жалоб гражданами.

Гарантировать оперативную и активную реакцию на все нарушения языкового законодательства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Ивано-Франковске с октября заработают языковые инспекторы. Как рассказал городской голова Руслан Марцинкив, языковые инспекторы не будут применять штрафы за употребление русского языка, а вместо этого сосредоточатся на популяризации украинского языка среди жителей города.

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