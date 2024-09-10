В Івано-Франківську з жовтня запрацюють мовні інспектори

Мовні інспектори боротимуться з поширенням російської мови.

В Івано-Франківську з наступного місяця розпочне діяльність нова структура — мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За словами Марцінківа, він обговорив деталі цієї ініціативи з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремнем. На зустрічі йшлося про популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, що місто планує впровадити для підтримки української мови.

«У Франківську введемо громадську ініціативу — мовні інспектори», — зазначив мер. Точний механізм роботи нових інспекторів наразі не розголошений.

Крім того, Марцінків закликав мешканців записуватися на мовні курси в рамках Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон, що спрямована на популяризацію української мови серед громадян.

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