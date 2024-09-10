В Ивано-Франковске с октября заработают языковые инспекторы

Языковые инспекторы будут бороться с распространением русского языка.

В Ивано-Франковске со следующего месяца начнет деятельность новая структура - языковые инспекторы, которые будут противодействовать распространению русского языка. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По словам Марцинкива, он обсудил детали этой инициативы с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кремнем. На встрече речь шла о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мерах, которые город планирует внедрить для поддержки украинского языка.

«Во Франковске введем общественную инициативу - языковые инспекторы», - отметил мэр. Точный механизм работы новых инспекторов пока не разглашен.

Кроме того, Марцинкив призвал жителей записываться на языковые курсы в рамках Программы украинизации памяти Ирины Фарион, направленной на популяризацию украинского языка среди граждан.

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