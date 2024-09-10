ВСП уволил двух судей по общим обстоятельствам

Одного судью уволили в отставку, а еще одного – по собственному желанию.

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Во вторник, 10 сентября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить Шаптала Евгения Юрьевича с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда судей в связи с подачей заявления об отставке.

Также ВСП уволил Брага Артема Владимировича с должности судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска по собственному желанию.

Ранее Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.

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