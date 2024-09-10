ВСП уволил двух судей по общим обстоятельствам

Во вторник, 10 сентября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить Шаптала Евгения Юрьевича с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда судей в связи с подачей заявления об отставке.
Также ВСП уволил Брага Артема Владимировича с должности судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска по собственному желанию.
Ранее Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку.
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