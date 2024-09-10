ВРП звільнила двох суддів за загальними обставинами

Одного суддю звільнили у відставку, а ще одного - за власним бажанням.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 10 вересня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Шапталу Євгена Юрійовича з посади судді Північного апеляційного господарського суду суддів у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також ВРП звільнила Брагу Артема Володимировича з посади судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська за власним бажанням.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.