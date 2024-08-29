Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Ухвалено рішення звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Сергія Жигуліна – з посади судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;

Сергія Кучерявенка – з посади судді Веселинівського районного суду Миколаївської області.

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