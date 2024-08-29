Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Принято решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке:

Сергея Жигулина – с должности судьи Измаильского горрайонного суда Одесской области;

Сергея Кучерявенко – с должности судьи Веселиновского районного суда Николаевской области.

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