УЗ будет транслировать на вокзалах поэзию воинов, которые погибли, защищая нашу свободу

Стихи можно будет услышать ежечасно в течение дня.

В День памяти защитников Украины на крупнейших вокзалах страны Укрзализныця будет транслировать поэзию украинских воинов, отдавших свою жизнь.

Каждый год 29 августа страна вспоминает украинских военнослужащих и добровольцев, которые погибли, защищая нашу свободу.

«Этот день – напоминание о цене, которую платит наш народ за то, чтобы оставаться свободным и независимым от россии, за право самостоятельно выбирать свой путь. И повод – продолжать борьбу, чтобы эти жертвы не были тщетны», - пишут в УЗ.

Как сообщают в Укрзализныце, в этом году на вокзалах страны в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе в течение дня будут звучать стихи военнослужащих-поэтов, которые в борьбе отдали свою жизнь за то, чтобы страна продолжала жить.

Стихи Максима «Далее» Кривцова, Юрия Руфа, Глеба Бабича, Артема Довгополого, Александра Гошилика и Ильи Чернилевского, озвученные голосами Павла Вышебабы, Татьяны Власовой, Марины Круть, Сони Сотник, Николая Серги, Сергея Харчука, Соломии Витвицкой и Ильи Яремы, можно будет услышать ежечасно в течение дня.

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