Владимир Зеленский заявил, что там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн

Правительство, областные власти и общины должны обеспечить все условия для этого.

Источник фото: president.gov.ua

Во всех регионах Украины, где ситуация с безопасностью позволяет это сделать, дети должны пойти в школу офлайн. На этом в своем обращении подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел сегодня и продолжительное совещание с членами Правительства по подготовке к новому учебному году. Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн в этом году», – сказал Глава государства.

По его словам, все условия для этого Правительство, областные власти и общины должны обеспечить.

«И это приоритет именно стратегический, это сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование. Все члены Правительства имеют абсолютно четкие задачи. Максимальное количество открытых школ должно быть, и необходимые для этого решения Правительства понятны», - добавил Президент.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Совет обороны Киева во время заседания рассмотрел вопрос организации образовательного процесса в этом учебном году.

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