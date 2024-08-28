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Стало известно, какой формат обучения будет в школах Киева с сентября

11:10, 28 августа 2024
При очном обучении обязательно наличие укрытий, – Киевская городская военная администрация.
Стало известно, какой формат обучения будет в школах Киева с сентября
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Совет обороны Киева во время заседания рассмотрел вопрос организации образовательного процесса в этом учебном году.

Основной формой обучения для всех учебных заведений будет очная форма, но в отдельных случаях могут применяться и другие формы обучения. Обязательно при очной форме обучения должно быть гарантировано наличие укрытий, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Отмечается, что до 30 августа все учебные заведения Киева должны отчитаться о готовности по вопросам пожарной безопасности.

Отдельно Совет обороны Киева рассмотрел вопросы организации ежедневного контроля и мониторинга учебных заведений со стороны правоохранителей.

"Учитывая общегосударственную ситуацию в энергетической сфере, Совет обороны поднял вопрос об обеспечении всех учебных заведений независимыми источниками питания электроэнергией для обеспечения непрерывного и качественного образовательного процесса", - сообщают в КМВА.

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