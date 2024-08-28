Практика судів
  1. В Україні

Стало відомо, який формат навчання буде в школах Києва з вересня

11:10, 28 серпня 2024
При очному навчанні обов’язкова наявність укриттів, - Київська міська військова адміністрація.
Стало відомо, який формат навчання буде в школах Києва з вересня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада оборони Києва під час засідання розглянула питання організації освітнього процесу у цьому навчальному році. 

Основною формою навчання для всіх закладів освіти буде очна форма, але в окремих випадках можуть застосовуватися й інші форми навчання. Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що до 30 серпня усі заклади освіти Києва мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки.

Окремо Рада оборони Києва розглянула питання організації щоденного контролю та моніторингу закладів освіти з боку правоохоронців.

"З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони порушила питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу", - повідомляють в КМВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суди почали застосовувати закон про декриміналізацію дрібних крадіжок до вже засуджених — про що йдеться в перших ухвалах

Чи звільняють суди вже засуджених у звʼязку зі вступом в силу закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Начальники структурних підрозділів РТЦК не мають повноважень щодо розгляду справ про порушення військового обліку — суд

Суд вказав, що повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК.

Верховний Суд виніс першу постанову щодо застосування нового закону про декриміналізацію дрібних крадіжок

Верховний Суд у своїй постанові застосував новий закон про декриміналізацію дрібних крадіжок.

До КК введуть нову статтю про відповідальність військових командирів у звʼязку з ратифікацією Римського статуту

Військовий командир або інша особа, яка фактично діє як військовий командир, підлягатиме кримінальній відповідальності за будь-який злочин, передбачений статтями 437–439, 442, 442-1 КК, вчинений підлеглою особою, яка на момент вчинення злочину перебувала під його фактичним командуванням і контролем.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області