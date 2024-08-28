Стало відомо, який формат навчання буде в школах Києва з вересня

При очному навчанні обов’язкова наявність укриттів, - Київська міська військова адміністрація.

Рада оборони Києва під час засідання розглянула питання організації освітнього процесу у цьому навчальному році.

Основною формою навчання для всіх закладів освіти буде очна форма, але в окремих випадках можуть застосовуватися й інші форми навчання. Обов’язково при очній формі навчання має бути гарантована наявність укриттів, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що до 30 серпня усі заклади освіти Києва мають відзвітувати щодо готовності з питань пожежної безпеки.

Окремо Рада оборони Києва розглянула питання організації щоденного контролю та моніторингу закладів освіти з боку правоохоронців.

"З огляду на загальнодержавну ситуацію в енергетичній сфері, Рада оборони порушила питання щодо забезпечення усіх закладів освіти незалежними джерелами живлення електроенергією для забезпечення безперервного та якісного освітнього процесу", - повідомляють в КМВА.

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