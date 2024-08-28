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Рада оборони Києва розглянула організацію об'єднаних центрів мобілізації

10:50, 28 серпня 2024
Вирішено уточнити склад об'єднаних центрів мобілізації, де працюватимуть кадри з представників РДА, ТЦК та райуправлінь поліції.
Рада оборони Києва розглянула організацію об'єднаних центрів мобілізації
Джерело фото: Новини.LIVE
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Рада оборони Києва провела засідання, під час якого обговорила питання організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, під час розгляду було уточнено склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.

Також визначено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

Крім цього, Рада оборони звернула увагу на роботу ВЛК для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що уряд врегулював порядок проходження ВЛК для осіб з інвалідністю та осіб, які мають певні захворювання. 

Крім того, Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам.

Також ми писали, що чоловіків від 17 до 25 будуть брати на військовий облік без проходження ВЛК. 

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