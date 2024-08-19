Особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду

ВЛК буде приймати постанову на основі документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я.

Уряд врегулював порядок проходження ВЛК для осіб з інвалідністю та осіб, які мають певні захворювання. Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932, а саме йдеться про Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Так, новий порядок визначає, що громадяни, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або які мають тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлено інвалідність, подають на розгляд військово-лікарської комісії районного (міського) ТЦК документ, що підтверджує наявність відповідного стану (захворювання), виданий в установленому порядку за формою первинної облікової документації № 080-3/о, або документи, що підтверджують інвалідність (медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, довідку з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну 4 допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”), в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Постанова військово-лікарської комісії приймається без проведення медичного огляду на основі поданих документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше у Міноборони на запит «Судово-юридичної газети», зокрема стосовно того, чи потрібно особам з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп чоловічої статі 18-60 років проходити військово-лікарську комісію для визначення ступеню придатності до військової служби, пояснило, що «особам з інвалідністю ступінь придатності до військової служби не визначається». Детальніше з роз’ясненням Міноборони можна ознайомитися за посиланням.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що постановою 932 визначено, що внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, системи ДМС та Реєстру «Оберіг». Тобто в автоматичному форматі.

Крім того, Кабмін опублікував зміни до порядку надання відстрочки доглядачам та піклувальникам.

Автор: Наталя Мамченко

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