Персональні дані чоловіків будуть вносити до Реєстру «Оберіг» з 16 років – Кабмін опублікував порядок

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, системи ДМС та Реєстру «Оберіг».

Ілюстраційне зображення: nus.org.ua

Дані про місце проживання та місце перебування, відцифрований образ обличчя, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання та інші будуть вносити до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» про українських хлопців, яким виповнилося 16 років.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. №932, а саме Порядок реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Зокрема, порядок визначив, що в Україні почне працювати автоматична верифікація та перевірка відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами.

Відповідні визначено порядок формування переліку чоловіків віком від 16 до 60 років, персональні дані яких підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Також порядок визначає механізм взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, без проходження медичного огляду.

Крім того, порядок встановлює механізм внесення до Реєстру «Оберіг» відомостей про чоловіків від 17 до 25 років, які не перебувають на військовому обліку (для їх взяття на військовий облік без проходження медичного огляду) та які перебувають в Україні і звернулися за оформленням, обміном паспорта, закордонного паспорта, а також громадян України чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України і звернулися до паспортного сервісу за межами за оформленням, обміном, отриманням паспорта громадянина України чи закордонного паспорту.

Також Кабмін визначив механізм перевірки дійсності військово-облікових документів громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України і звернулися за оформленням, обміном, отриманням паспорта громадянина чи закордонного паспорту.

Які дані будуть вносити про чоловіків 16-25 років

Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років, зокрема тих, які перебувають за межами України, здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру «Оберіг» засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта.

Перелік відомостей про чоловіків віком від 16 до 25 років, які підлягають взяттю на військовий облік, формується в реєстрі «Оберіг» з такої інформації:

відцифрований образ обличчя особи;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

Взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років здійснюється відповідальними посадовими особами ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання. Взяття на військовий облік громадян України, у яких відсутнє зареєстроване чи задеклароване місце проживання, здійснюється ТЦК, які визначені Генеральним штабом Збройних Сил.

Координатором експериментального проекту є Міністерство оборони. Учасниками експериментального проекту є МВС, Міноборони, Міністерство юстиції, Державна міграційна служба, Адміністрація Державної прикордонної служби, Генеральний штаб ЗСУ.

Державній міграційній службі Кабмін доручив протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою забезпечити формування переліку чоловіків віком від 16 до 60 років, відомості про яких підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» з урахуванням інформації Демографічного реєстру та відомчої інформаційної системи ДМС, та передати відомості до Адміністрації Державної прикордонної служби.

Міноборони повинно протягом 10 робочих днів з дня отримання від Адміністрації Державної прикордонної служби відомостей про чоловіків віком від 16 до 60 років забезпечити внесення записів або змін до записів у Реєстр «Оберіг».

Нижче наводимо сам порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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