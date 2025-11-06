Практика судів
  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Положення про утворення відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти

10:48, 6 листопада 2025
Опрацювання документів та надання дозволу на утворення відокремленого структурного  підрозділу іноземного закладу вищої освіти здійснюватиметься протягом 30 календарних днів.
Кабмін вніс зміни до Положення про утворення відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти
Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти.

Передбачено, що опрацювання документів та надання дозволу на утворення відокремленого структурного  підрозділу іноземного закладу вищої освіти здійснюється протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем надходження документів в повному обсязі, при цьому, рішення про відмову y наданні дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти приймається протягом 10 робочих днів з дня подання документів.

У разі відмови у наданні дозволу, установлюється обовʼязок Міністерства освіти і науки України в електронній формі мотивувати рішення.

Крім того, закріплено інформацію про спосіб доведення рішення про надання або відмову у дозволі на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти до відома заявника.

Кабінет Міністрів України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області