Кабмін вніс зміни до Положення про утворення відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про особливості утворення, реорганізації та ліквідації територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти.

Передбачено, що опрацювання документів та надання дозволу на утворення відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти здійснюється протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем надходження документів в повному обсязі, при цьому, рішення про відмову y наданні дозволу на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти приймається протягом 10 робочих днів з дня подання документів.

У разі відмови у наданні дозволу, установлюється обовʼязок Міністерства освіти і науки України в електронній формі мотивувати рішення.

Крім того, закріплено інформацію про спосіб доведення рішення про надання або відмову у дозволі на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти до відома заявника.

