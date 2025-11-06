Кабмин внес изменения в Положение о создании отделенных структурных подразделений учебных заведений высшего образования

Процесс обработки документов и предоставления разрешения на создание отделенного структурного подразделения иностранного учебного заведения будет осуществляться в течение 30 календарных дней.

Кабинет Министров внес изменения в Положение о специфике создания, реорганизации и ликвидации территориально отделенных структурных подразделений учебных заведений высшего образования.

Предусмотрено, что обработка документов и предоставление разрешения на создание отделенного структурного подразделения иностранного учебного заведения осуществляется в течение 30 календарных дней с дня, следующего за днем поступления документов в полном объеме. При этом решение о отказе в предоставлении разрешения на создание территориально отделенного структурного подразделения иностранного учебного заведения принимается в течение 10 рабочих дней с дня подачи документов.

В случае отказа в предоставлении разрешения устанавливается обязанность Министерства образования и науки Украины в электронном виде мотивировать свое решение.

Кроме того, закреплена информация о способе доведения решения о предоставлении или отказе в разрешении на создание территориально отделенного структурного подразделения иностранного учебного заведения до сведения заявителя.

