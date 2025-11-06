Практика судів
У ТЦК зробили заяву щодо інформації про «утримання студентів» Закарпатського угорського інституту

10:30, 6 листопада 2025
У центрі комплектування зазначили, що троє студентів та один викладач навчального закладу самостійно прибули до ТЦК за отриманими раніше повістками.
У ТЦК зробили заяву щодо інформації про «утримання студентів» Закарпатського угорського інституту
Закарпатський ОТЦК зробив заяву щодо інформації у соцмережах про нібито незаконне утримання студентів Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II.

У центрі комплектування зазначили, що троє студентів та один викладач цього навчального закладу самостійно прибули до ТЦК у місті Берегове за отриманими раніше повістками.

Там підкреслили, що під час оновлення даних виявилось, що в трьох з них не пройдено ВЛК.

«Законодавство вимагає від кожного військовозобов'язаного громадянина України  дотримуватись вимог військового обліку.

Після проходження військово-лікарської комісії та оновлення своїх персональних даних усі зазначені громадяни України залишили територію ТЦК. Інформація про будь-яке «затримання» є неправдивою та маніпулятивною», - заявили у ТЦК.

Також там додали, щож одних протиправних дій проти осіб, які мають законні підстави на відстрочку, з боку ТЦК та СП не вчиняється.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

