В ТЦК сделали заявление относительно информации об «удержании студентов» Закарпатского венгерского института

В центре комплектования отметили, что трое студентов и один преподаватель учебного заведения самостоятельно прибыли в ТЦК по ранее полученным повесткам.

Закарпатский ОТЦК сделал заявление относительно информации в социальных сетях о якобы незаконном удержании студентов Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II.

Там подчеркнули, что во время обновления данных выяснилось, что трое из них не прошли ВЛК.

«Законодательство требует от каждого гражданина Украины, состоящего на воинском учете, соблюдать требования воинского учета.

После прохождения военно-врачебной комиссии и обновления своих персональных данных все указанные граждане Украины покинули территорию ТЦК. Информация о каком-либо „задержании“ является ложной и манипулятивной», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что никаких противоправных действий в отношении лиц, имеющих законные основания для отсрочки, со стороны ТЦК и СП не совершается.

