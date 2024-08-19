Персональные данные мужчин будут вносить в Реестр «Оберег» с 16 лет – Кабмин опубликовал порядок

Внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины , осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, системы ДМС и Реестра «Оберег».

Иллюстрационное изображение: nus.org.ua

Данные о месте жительства и местонахождении, оцифрованном образе лица, сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание и другие будут вносить в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» об украинских ребятах, которым исполнилось 16 лет.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932, а именно Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах. О целях указанных изменений ранее подробно писала «Судебно-юридическая газета».

В частности, порядок определил, что в Украине заработает автоматическая верификация и проверка сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах путем электронного информационного взаимодействия между электронными информационными ресурсами.

Соответственно определены порядок формирования перечня мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, персональные данные которых подлежат внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Также порядок определяет механизм взятия на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе находящихся за пределами Украины без прохождения медицинского осмотра.

Кроме того, порядок устанавливает механизм внесения в Реестр «Оберег» сведений о мужчинах от 17 до 25 лет, не состоящих на военном учете (для их взятия на военный учет без прохождения медицинского осмотра) и находящихся в Украине и обратившихся за оформлением, обменом паспорта, загранпаспорта, а также граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились в паспортный сервис за пределами за оформлением, обменом, получением паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта.

Также Кабмин определил механизм проверки действительности военно-учетных документов граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились за оформлением, обменом, получением паспорта гражданина или загранпаспорта.

Какие данные будут вносить о мужчинах 16-25 лет

Внесение сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет, в том числе тех, которые находятся за пределами Украины , осуществляется путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра «Оберег» средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов Трембита.

Перечень сведений о мужчинах в возрасте от 16 до 25 лет, подлежащих взятию на военный учет, формируется в реестре «Оберег». Они включают:

оцифрованный образ лица;

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

Взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, до 25 лет осуществляется ответственными должностными лицами ТЦК по зарегистрированному или задекларированному месту жительства. Взятие на военный учет граждан Украины, у которых отсутствует зарегистрированное или задекларированное место жительства, осуществляется ТЦК, определенные Генеральным штабом Вооруженных Сил.

Координатором экспериментального проекта будет Министерство обороны. Участниками экспериментального проекта являются МВД, Минобороны, Министерство юстиции, Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы, Генеральный штаб ВСУ.

Государственной миграционной службе Кабмин поручил в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу этого постановления обеспечить формирование перечня мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» с учетом информации Демографического реестра и ведомственной информационной системы ДМС, и передать сведения в Администрацию Государственной пограничной службы.

Минобороны должно в течение 10 рабочих дней со дня получения от Администрации Государственной пограничной службы сведений о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет обеспечить внесение записей или изменений в записи в Реестр «Оберег».

Ниже приводим сам порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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