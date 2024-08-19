Почти 170 партий не подали отчеты в определенный срок – НАПК

За непредставление отчетов предусмотрена ответственность, в частности, наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

Источник фото: НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало перечень политических партий, не подавших отчеты за второй квартал 2024 года в определенный срок.

В начале августа, а именно 9 числа, завершилась кампания отчета для парламентских и непарламентских политических партий.

Следовательно, НАПК обязано в течение 10 календарных дней со дня завершения срока на представление политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера обнародовать перечень политических партий, которые не подали свои отчеты в определенный срок. Также НАПК должно обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом.

За непредставление отчетов предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Это, в частности, наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

Также в НАПК отметили, что более 180 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК за I квартал 2024 года.

Список политических партий, которые не подали (в т.ч. в определенный срок) отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за II квартал 2024 года можно пересмотреть здесь – ссылка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.