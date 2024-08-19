Чиновнику Херсонской ОВА, который закупил некачественную одежду для военных, объявлено подозрение

Одежда без надлежащих сертификатов была лишь визуально похожа на военную.

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Директору Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА, который закупил некачественную одежду для военнослужащих, сообщено о подозрении. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, Херсонская ОВА объявила тендер по закупке одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли избранные им предприниматели, которые поставили некачественную одежду.

Указывается, что дельцы покупали дешевую, некачественную одежду, без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально походил на военный. Таким образом государству был нанесен ущерб более чем на 21 млн грн.

В настоящее время должностному лицу ОВА сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура уже оспаривает это решение.

Решается вопрос обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба и привлечения к ответственности других участников схемы.

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