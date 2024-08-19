Посадовцю Херсонської ОВА, який закупив неякісний одяг для військових, оголошено підозру

Одяг без належних сертифікатів був лише візуально схожий на військовий.

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Директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців, повідомлено про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, Херсонська ОВА оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

Вказується, що ділки купували дешевий, неякісний одяг, без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн.

Наразі посадовцю ОВА повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Прокуратура вже оскаржує це рішення.

Вирішується питання щодо забезпечення відшкодування завданих державі збитків та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

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