У Києві врятували з балкона квартири дитину, яку мати залишила одну

Жінка вийшла до магазину та залишила 8-річного сина вдома.

Днями на спецлінію 112 у Києві звернулася небайдужа громадянка та повідомила про дитину, яка стоїть на зовнішній стороні балкона квартири на третьому поверсі в Деснянському районі. Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

Правоохоронці піднялися до помешкання, однак двері були зачинені. На щастя, в цей момент до квартири підійшла й мати хлопчика, яка відчинила вхідні двері. Жінка зазначила, що вийшла до магазину та залишила 8-річного сина вдома.

Поліцейській зайшли до кімнати, схопили хлопчика та перемістили його в безпечне місце. З його матір'ю дитини провели профілактичну бесіду.

На місце патрульні викликали інспекторів ювенальної превенції, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини цієї події.

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