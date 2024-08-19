На Хмельниччині викрили адміністратора Viber- і Telegram-каналів, де допомагали чоловікам уникати мобілізації

Учасники каналів «зливали» актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток та закликали людей ухилятися від мобілізації.

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Служба безпеки України заблокувала Viber- та телеграм-канали, які допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації на Хмельниччині. Про це повідомляє управління СБУ в Хмельницькій області.

Вказується, що ресурси «інформували» про заходи, які проводять співробітники ТЦК в регіоні.

Зокрема, учасники каналів «зливали» актуальні локації вручення військовозобов’язаним повісток та закликали людей ухилятися від мобілізації. Інформація про місцеперебування працівників ТЦК публікувались в он-лайн режимі.

Під час оперативних заходів співробітники СБУ встановили особу адміністратора ресурсів.

Вирішується питання повідомлення йому підозри в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

Служба безпеки нагадує, що за такі дії законодавством передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Санкція статті передбачає до 15 років за ґратами.

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