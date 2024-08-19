В Хмельницкой области разоблачили администратора Viber- и Telegram-каналов, где помогали мужчинам избегать мобилизации

Участники каналов «сливали» актуальные локации вручения военнообязанным повесткам и призывали людей уклоняться от мобилизации.

Служба безопасности Украины заблокировала Viber и телеграмм-каналы, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации в Хмельницкой области. Об этом сообщает управление СБУ в Хмельницкой области.

Указывается, что ресурсы «информировали» о мероприятиях, проводимых сотрудниками ТЦК в регионе.

В частности, участники каналов «сливали» актуальные локации вручения военнообязанным повесткам и призывали людей уклоняться от мобилизации. Информация о местонахождении работников ТЦК публиковались в онлайн режиме.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили личность администратора ресурсов.

Решается вопрос сообщения ему о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Служба безопасности напоминает, что за такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает до 15 лет за решеткой.

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