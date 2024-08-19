В Киеве спасли с балкона квартиры ребенка, которого мать оставила одного

Женщина вышла в магазин и оставила 8-летнего сына дома.

На днях на спецлинию 112 в Киеве обратилась неравнодушная гражданка и сообщила о ребенке, стоящем на внешней стороне балкона квартиры на третьем этаже в Деснянском районе. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

Правоохранители поднялись к квартире, однако дверь была закрыта. К счастью, в этот момент к квартире подошла и мать мальчика, которая открыла входную дверь. Женщина отметила, что вышла в магазин и оставила 8-летнего сына дома.

Полицейские вошли в комнату, схватили мальчика и переместили его в безопасное место. С его матерью ребенка провели профилактическую беседу.

На место патрульные вызвали инспекторов ювенальной превенции, которые будут выяснять все обстоятельства этого события.

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