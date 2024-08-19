Майже 170 партій не подали звіти у визначений строк – НАЗК

За неподання звітів передбачена відповідальність, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Джерело фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік політичних партій, які не подали звіти за другий квартал 2024 року у визначений строк.

На початку серпня, а саме 9 числа, завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій.

Відтак, НАЗК зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру оприлюднити перелік політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк. Також НАЗК має забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

За неподання звітів передбачена відповідальність згідно ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Також у НАЗК зазначили, що понад 180 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК за І квартал 2024 року.

Перелік політичних партій, які не подали (у т.ч. у визначений строк) звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІI квартал 2024 року можна переглянути тут – посилання.

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