Держстат запустив оновлений портал офіційної статистики з вбудованим ШІ-асистентом StatGPT

Штучний інтелект StatGPT повинен спростити роботу зі статистикою, перетворивши її на простий діалог без складної термінології.

Державна служба статистики офіційно представила новий портал офіційної статистики — цифрову платформу з вбудованим штучним інтелектом StatGPT. 5 листопада завершили етап бета-тестування, тепер портал набуває статусу офіційного вебсайту Держстату.

Що пропонує новий портал

Користувачам доступні:

консолідований доступ до всіх статистичних даних;

«Банк даних» з фільтрами, експортом у формати Excel і CSV;

інтерактивні дашборди з фільтрами для створення власних вибірок;

API для інтеграції у зовнішні системи;

пошук і консультації від ШІ-асистента StatGPT.

Штучний інтелект StatGPT має спростити роботу зі статистикою, перетворивши її на простий діалог без складної термінології. Він працює з даними у міжнародному стандарті SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), який використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ.

