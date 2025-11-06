Держстат запустив оновлений портал офіційної статистики з вбудованим ШІ-асистентом StatGPT

Державна служба статистики офіційно представила новий портал офіційної статистики — цифрову платформу з вбудованим штучним інтелектом StatGPT. 5 листопада завершили етап бета-тестування, тепер портал набуває статусу офіційного вебсайту Держстату.
Що пропонує новий портал
Користувачам доступні:
Штучний інтелект StatGPT має спростити роботу зі статистикою, перетворивши її на простий діалог без складної термінології. Він працює з даними у міжнародному стандарті SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), який використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ.
