Держстат може переглянути споживчий набір та додати інтернет-підписки на Google One чи Netflix

Голова Державної служби статистики Арсен Макарчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів, що для визначення інфляції використовується не «споживчий кошик», а «споживчий набір» товарів і послуг. Він формується на основі фактичних витрат домогосподарств.

За словами Макарчука, Держстат працює над розширенням доступності джерел даних для більшої репрезентативності — від вебскрейпінгу до інтеграції з базами Державної податкової служби. Це дозволить охоплювати дані фактично з усієї території країни.

Очікується, що після збору нових даних домогосподарств відбудеться актуалізація споживчого набору. Макарчук не виключає, що до нього можуть увійти сучасні цифрові послуги, якими активно користуються українці, наприклад, підписки на Google One чи Netflix.

Водночас він уточнив, що підписка на ChatGPT навряд чи з’явиться у переліку найближчим часом.

«Думаю, після того, як дані домогосподарств будуть зібрані, відбудеться актуалізація цього набору. Я завжди вітатиму дискусію з цього приводу, оскільки також чую закид, що споживчий набір має зміщення на домогосподарства з меншими доходами. Я не думаю, що при наступному оновленні ми включимо підписку на ChatGPT до індексу споживчих цін, але, можливо, якась кумулятивна підписка на послуги, починаючи від Google One і закінчуючи Netflix, може бути включена, тому що цими послугами багато людей користуються», - зазначив Макарчук.

