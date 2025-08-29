Держстат может пересмотреть потребительский набор и добавить интернет-подписки на Google One или Netflix

В то же время там уточнили, что подписка на ChatGPT вряд ли появится при следующем обновлении.

Источник фото: Rami Al-zayat / Unsplash

Глава Государственной службы статистики Арсен Макарчук в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал, что для определения инфляции используется не «потребительская корзина», а «потребительский набор» товаров и услуг. Он формируется на основе фактических расходов домохозяйств.

По словам Макарчука, Госстат работает над расширением доступности источников данных для большей репрезентативности — от веб-скрейпинга до интеграции с базами Государственной налоговой службы. Это позволит охватывать данные фактически со всей территории страны.

Ожидается, что после сбора новых данных домохозяйств состоится актуализация потребительского набора. Макарчук не исключает, что в него могут войти современные цифровые сервисы, которыми активно пользуются украинцы, например, подписки на Google One или Netflix.

В то же время он уточнил, что подписка на ChatGPT в перечне в ближайшее время вряд ли появится.

«Думаю, после того как данные домохозяйств будут собраны, состоится актуализация этого набора. Я всегда приветствую дискуссию по этому поводу, поскольку также слышу упрёки, что потребительский набор имеет смещение в сторону домохозяйств с меньшими доходами. Я не думаю, что при следующем обновлении мы включим подписку на ChatGPT в индекс потребительских цен, но, возможно, какая-то кумулятивная подписка на сервисы, начиная от Google One и заканчивая Netflix, может быть включена, потому что этими услугами пользуется много людей», — отметил Макарчук.

