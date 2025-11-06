Госстат запустил обновленный портал официальной статистики с встроенным ИИ-ассистентом StatGPT

Искусственный интеллект StatGPT должен упростить работу со статистикой, превратив ее в простой диалог без сложной терминологии.

Государственная служба статистики официально представила новый портал официальной статистики — цифровую платформу со встроенным искусственным интеллектом StatGPT. 5 ноября завершился этап бета-тестирования, теперь портал получает статус официального веб-сайта Госстата.

Что предлагает новый портал

Пользователям доступны:

консолидированный доступ ко всем статистическим данным;

«Банк данных» с фильтрами, экспортом в форматы Excel и CSV;

интерактивные дашборды с фильтрами для создания собственных выборок;

API для интеграции во внешние системы;

поиск и консультации от ИИ-ассистента StatGPT.

Искусственный интеллект StatGPT призван упростить работу со статистикой, превратив ее в простой диалог без сложной терминологии. Он работает с данными в международном стандарте SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), который используют Евростат, ОЭСР, Всемирный банк и МВФ.

