Рада прийняла закон, який визначає поняття «господарська діяльність з медичної практики»

Верховна Рада 6 листопада прийняла за основу і в цілому проект закону №13682 про внесення змін до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Закон визначає поняття «господарська діяльність з медичної практики» на законодавчому рівні.

У парламенті зазначили, що впровадження змін до чинного законодавства потрібне для того, зокрема, щоб регулювання медичної практики спиралося не на підзаконні акти, а на законодавчі норми.

Це усуне правовий дисбаланс між різними актами та зменшить ризики подвійного трактування.

Йдеться про юридичну визначеність, однакові правила для всіх і виконання рекомендацій Рахункової палати.

