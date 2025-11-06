Рада приняла закон, который определяет понятие «хозяйственная деятельность с медицинской практики»

Внедрение изменений в действующее законодательство необходимо для того, чтобы регулирование медицинской практики опиралось не на подзаконные акты, а на законодательные нормы.

Верховная Рада 6 ноября приняла за основу и в целом проект закона №13682 о внесении изменений в статью 3 Основ законодательства Украины о охране здоровья.

Закон определяет понятие «хозяйственная деятельность с медицинской практики» на законодательном уровне.

В парламенте отметили, что внедрение изменений в действующее законодательство необходимо для того, чтобы регулирование медицинской практики опиралось не на подзаконные акты, а на законодательные нормы.

Это устранит правовой дисбаланс между различными актами и снизит риски двойного толкования.

Речь идет о юридической определенности, одинаковых правилах для всех и выполнении рекомендаций Счетной палаты.

