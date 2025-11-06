Гетманцев попередив про активізацію шахраїв, які пропонують «оформити картку для виплати 6500 гривень»

Шахраї розповсюджують фейкові повідомлення про «виплату 6500 гривень» і пропонують оформити спеціальну картку.

Фото: Данило Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про зростання активності шахрайських ботоферм, які поширюють фейкові повідомлення про нібито можливість отримати «виплату 6500 гривень» через спеціальну банківську картку.

Посадовець застеріг громадян не переходити за сумнівними посиланнями та ніколи не передавати дані своїх банківських карток стороннім особам.

«Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси. Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти “спеціальні” картки, адже більшість виплат здійснюється через “Дію”», — наголосив Гетманцев.

Він закликав українців ігнорувати подібні “пропозиції” та бути пильними.

Перед цим Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією застеріг українців від шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів.

Як писала «Судово-юридична газета», українці зможуть подати заявку на «зимову підтримку» з 15 листопада.

