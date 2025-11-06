Практика судів
  1. В Україні

Гетманцев попередив про активізацію шахраїв, які пропонують «оформити картку для виплати 6500 гривень»

12:18, 6 листопада 2025
Шахраї розповсюджують фейкові повідомлення про «виплату 6500 гривень» і пропонують оформити спеціальну картку.
Гетманцев попередив про активізацію шахраїв, які пропонують «оформити картку для виплати 6500 гривень»
Фото: Данило Гетманцев
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про зростання активності шахрайських ботоферм, які поширюють фейкові повідомлення про нібито можливість отримати «виплату 6500 гривень» через спеціальну банківську картку.

Посадовець застеріг громадян не переходити за сумнівними посиланнями та ніколи не передавати дані своїх банківських карток стороннім особам.

«Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси. Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти “спеціальні” картки, адже більшість виплат здійснюється через “Дію”», — наголосив Гетманцев.

Він закликав українців ігнорувати подібні “пропозиції” та бути пильними.

Перед цим Головний сервісний центр МВС спільно з Кіберполіцією застеріг українців від шахрайських схем, у яких зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів.

Як писала «Судово-юридична газета», українці зможуть подати заявку на «зимову підтримку» з 15 листопада.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області